Protest Sindikata GSP Centar: Privatnici preuzimaju sve linije javnog prevoza u Beogradu

Beta pre 38 minuta

Predstavnik sindikata Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) Beograd "Centar" Ivan Banković izjavio je da bi glasanje za Predlog izmena i dopuna javnog linijskog prevoza u Beogradu, o kome će se odbornici Skupštine Beograda izjašnjavati danas, omogućilo da privatni prevoznici mogu da preuzmu sve linije javnog porevoza.

On je na protestu ispred Skupštine grada, uoči sednice, novinarima kazao da se u predlogu odluke da privatni prevoznik "Strela" Obrenovac preuzme linije zone 1 u Beogradu, ne radi samo o oduzimanju linija, već i tome da GSP može biti ugašen.

Dodao je da je predlogom odluke o javno-privatnom partnerstvu, kojima bi se većina trolejbuskih linija GSP zamenila privatnim električnim autobusima, napravljen plan da samo "Strela" može da konkuriše i to na period od 20 godina, te da je vrednost tog posla 619 miliona evra.

Istakao je da je današnji dan preloman, navodeći da će, ili GSP nastaviti da postoji, ili će "Strela" uzeti sve.

"Ovde se ne radi samo o ukidanju trola i pojedinih linija, ključna stvar je da li će tajkun preuzeti ceo prevoz u Beogradu u narednim godinama, ako se sklopi javno-privatno partnerstvo, ili ćemo i dalje imati GSP posle godina verne službe", rekao je on.

Podsetio je da su prošle nedelje po hitnom postupku donete dve sporne odluke - da u samom centru grada mogu da saobraćaju i vozila privatnog prevoznika, iako je ova gradska uprava opredelila da GSP ima ekskluzivno pravo u centru grada.

"Žele da postave situaciju da GSP nema ništa garantvao od linija, a da privatni prevoznik 'Strela' iz Obrenovca može da vozi bilo gde u gradu", rekao je Banković.

Druga sporna odluka je, kako naveo, predlog je odluke javno-privatno partnerstvo kojim bi većinu trolejbusa zamenili električni autobusi "Strele" iz Obrenovca.

"Građani sve ovo plaćaju, ako želite da imate skuplje, a lošije, izabraćete 'Strelu'. Ako želite da imate pouzdanog prevoznika i u vašem vlasništvu onda je tu GSP. Na dnevnom nivou autobusi 'Strele' bi bili 14.640 evra dnevno skuplji u odnosnu na to koliko nas to sada GSP košta", rekao je Banković, navodeći da bi to dnevno bilo 700 dinara po kilometru, po jednom autobusu, bez PDV-a.

Dodao je da bi trolejbusi bili ukinuti, iako čitav sistem vredi 90 miliona evra, a dosadašnje ulaganje "bačeno u bunar".

Okupljeni radnici, članovi sindikata GSP-a, su došli na protest ispred Skupštine grada, noseći transparent "Trole nisu problem, one su heroji grada".

(Beta, 27.04.2026)