Šikorski: Tramp da shvati da NATO nije svetski policajac da ga koristi po svetu

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski poručio je danas u italijanskim medijima da NATO nije globalni savez ni svetski policajac koji bi se angažovao po celom svetu, već isključivo odbrambeni savez sklopljen za odbranu teritorija zemalja članica.

"NATO je odbrambeni savez stvoren da štiti teritoriju svojih članica. NATO nije globalni savez, nije svetski policajac koji može da se koristi bilo gde na svetu", kazao je Šikorski u intervjuu italijanskoj televiziji RAI.

Povodom učestalih pritužbi američkog predsednika Donalda Trampa da saveznici ne pomažu SAD kada je to potrebno, najnovije sa napadom SAD i Izraela na Iran i deblokadom Ormuskog moreuza i da nikada nisu ni pomogli SAD, Šikorski je u intervjuu podsetio da su Poljaci dokazali da se pouzdani saveznici jer su bili uz SAD u Iraku i Avganistanu, prenosi poljska novinska agencija PAP.

"Dobri smo saveznici i nadam se da će na kraju predsednik Tramp to umeti da ceni", kazao je Šikorski.

Poljski ministar spoljnih poslova boravio je ove sedmice u Italiji i sa italijanskim resornim kolegom Antoniom Tajanijem složno je ocenio da su i Italija i Poljska dobri saveznici SAD i zadovoljni što su u obe zemlje američke vojne baze.

"Složili smo se da ranije neke članice NATO nisu izdvajale dovoljno za odbranu.Tu je predsednik Tramp bio u pravu ali nadam se da će ceniti to što smo od njegovog prvog mandata udvostručili izdvajanja za odbranu i na samitu u Hagu obećali da ćemo ih još povećati", rekao je Šikorski.

Ministar Šikorski izrazio je nadu da će promena vlasti u Madjarskoj i poraz dosadašnjeg premijera Viktora Orbana pomoći da podrška i Evropske unije i SAD Ukrajini bude ubuduće efikasnija i odlučnija.

"Nadam se, ne samo u Evropi već i u SAD, jer je Orban bio lider koji je stalno došaptavao predsedniku Trampu da je Ukrajina izgubljen slučaj jer Rusija uvek pobedjuje", kazao je Šikorski.

Poljski ministar rekao je da je ta teza istorijska laž i nabrojao u kojim sve ratovima je Rusija poražena, od Krimskog rata sredinom XIX veka, preko rata sa Poljskom 1920. godine, rata u Avganistanu pa sve do hladnog rata.

"Orban je poražen. Celu predizbornu kampanju postavio je na potpuno lažnoj opasnosti od strane Ukrajine, kao da Ukrajina nema sama suviše problema i čeznula je baš da izvrši invaziju na Madjarsku. To je bila apsurdna obmana. Srećan sam što madjarski narod nije dopustio da ga obmanu", rekao je Šikorski.

U intervjuu koji je danas emitovala RAI šef poljske diplomatije rekao je da se nada da će biti obnovljen princip potvrdjen posle dva krvava svetska rata da se u Evropi granice ne menjaju silom.