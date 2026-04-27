Stojmenović (ZLF): Odbornici vlasti vode politiku tihe privatizacije za svoj korumpirani kartel
Ona je, u obraćanju uoči zasedanja, ukazala da SNS nastavlja da sprovodi "tihe privatizacije", spominjućii Apoteke Beograd koju su nesposobni kadrovi doveli do toga da se privatizacija nudi kao rešenje radnicima kojima je odavno isteklo zdravstveno osiguranje.
Dodala je da se nastavlja privatizacija linija Gradskog saobraćajnog preduzeća, tako da sada više od 50 odsto vozila na ulicama Beograda neće pripadati građanima, istakavši da će ova odbornička grupa na svaku štetnu odluku koju vlast danas želi da donese odgovoriti - boljim planom.
"Nismo ovde da bi vodili politiku za korumpirane kartele SNS, već da bismo politiku vratili u ruke građana", istakla je Stojmenović
Predstavnik PSG Stefan Simić je poručio da će štetni ugovori moći da se raskinu, posle promene vlasti, jer grad ima kontrolne mahanizme za to.
(Beta, 27.04.2026)