Stojmenović (ZLF): Odbornici vlasti vode politiku tihe privatizacije za svoj korumpirani kartel

Beta pre 1 sat

Šefica odborničke grupe Zeleno-levog fronta (ZLF) i Pokreta slobodnih građana (PSG) Natalija Stojmenović izjavila je da današnji dnevni red zasedanja Skupštine grada Beograda pokazuje da će Srpska napredna stranka (SNS) nastaviti da voditi politiku "za svoj korumpirani kartel", navodeći da je tu opet spremno "brdo planova sa ciljem da se naprave nove pogodnosti njihovim investitorima".

Ona je, u obraćanju uoči zasedanja, ukazala da SNS nastavlja da sprovodi "tihe privatizacije", spominjućii Apoteke Beograd koju su nesposobni kadrovi doveli do toga da se privatizacija nudi kao rešenje radnicima kojima je odavno isteklo zdravstveno osiguranje.

Dodala je da se nastavlja privatizacija linija Gradskog saobraćajnog preduzeća, tako da sada više od 50 odsto vozila na ulicama Beograda neće pripadati građanima, istakavši da će ova odbornička grupa na svaku štetnu odluku koju vlast danas želi da donese odgovoriti - boljim planom.

"Nismo ovde da bi vodili politiku za korumpirane kartele SNS, već da bismo politiku vratili u ruke građana", istakla je Stojmenović

Predstavnik PSG Stefan Simić je poručio da će štetni ugovori moći da se raskinu, posle promene vlasti, jer grad ima kontrolne mahanizme za to.

(Beta, 27.04.2026)

