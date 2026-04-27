Tramp: Osumnjičeni za napad na gala večeri napisao antihrišćanski manifest

Beta pre 28 minuta

 Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) izjavio je večeras da osumnjičeni koji je otvorio vatru na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće poseduje antihrišćanski manifest i "ogromnu količinu mržnje u srcu", prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

Trampa i njegovu suprugu Melaniju evakuisali su u subotu agenti Tajne službe sa večere Udruženja dopisnika Bele kuće nakon što je naoružani čovek pokušao da probije obezbeđenje i otvorio vatru na obližnje agente, verovatno ciljajući članove Trampove administracije.

Naoružan lovačkom puškom, muškarac je pucao na pripadnika Tajne službe na kontrolnom punktu u hotelu Vašington Hilton pre nego što je savladan i uhapšen.

Agent, koji je dobio metak, nosio je pancir košulju, tako da nije povređen.

Predsednik SAD nazvao je osumnjičenog "bolesnim čovekom".

Osumnjičeni, identifikovan kao Kol Tomas Alen (Cole Allen) iz Torensa u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, uhapšen je na licu mesta.

"Kada pročitate njegov manifest, shvatite da on mrzi hrišćane", rekao je Tramp.

Manifest je poslat porodici napadača neposredno pre napada, prema rečima zvaničnika policije. Osumnjičeni je sebe nazvao "prijateljskim federalnim ubicom".

"Okretanje drugog obraza kada je neko ugnjetavan nije hrišćansko ponašanje. To je saučesništvo u zločinima ugnjetavača", navodi se u manifestu.

Osumnjičeni je putovao u Vašington vozom iz Los Anđelesa, tranzitom preko Čikaga, rekao je vršilac dužnosti državnog tužioca SAD Tod Blanš (Todd Blache) za američku televizijsku stanicu En Bi Si (NBC).

Blanš je rekao da veruje da je napadač ciljao zvaničnike u Trampovoj administraciji.

"Svakako izgleda da je pokušao da cilja ljude koji rade u administraciji, uključujući verovatno i predsednika", dodao je on.

Osumnjičeni će sutra biti formalno optužen u saveznom sudu za napad na saveznog agenta i upotrebu vatrenog oružja u pokušaju ubistva saveznog agenta, dodao je tužilac.

Tramp je odmah posle incidenta rekao da je pogođeni agent nosio pancir košulju i da je posle lekarskog pregleda u bolnici pušten kući.

(Beta, 27.04.2026)

Kralj Čarls Treći odlazi u SAD uprkos pucnjavi u Vašingtonu

London sarađuje sa Vašingtonom posle napada na gala večeri, uoči posete kralja Čarlsa Trećeg

Šta znamo o pucnjavi u Vašingtonu: I Tramp 'verovatno' bio meta napada, tužilac

Manifest i zapisi o „anti-Tramp ideologiji": Šta je nađeno kod napadača iz hotela Vašington Hilton

Blanš: Balska dvorana Bele kuće važna za Trampovu bezbednost

Lokalni izbori korak ka predsedničkim i stvaranju države

Zemljotres jačine 6,2 stepena Rihterove skale pogodio Japan

Iran koristi neeksplodirane američke projektile za istraživanje

EU je objavila sankcioni rat Kini koji je već izgubila

