Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. april: Danas jutro hladno, tokom dana sunčano

Beta pre 8 minuta

 Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

Ujutru je u nekim predelima moguć mraz, a oblaci će se kretati sa severa i zapada na ostale delove zemlje tokom dana. 

Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar. 

Jutarnja temperatura biće od jedam do sedam, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena. 

Vreme u Beogradu će danas ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano. 

Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, sa jutarnjom temperaturom od četiri do sedam, a najvišom dnevnom oko 21 stepena. 

(Beta, 27.04.2026)

