Vremenska prognoza za ponedeljak, 27. april: Danas jutro hladno, tokom dana sunčano
Beta pre 8 minuta
Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Ujutru je u nekim predelima moguć mraz, a oblaci će se kretati sa severa i zapada na ostale delove zemlje tokom dana.
Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar.
Jutarnja temperatura biće od jedam do sedam, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.
Vreme u Beogradu će danas ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano.
Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, sa jutarnjom temperaturom od četiri do sedam, a najvišom dnevnom oko 21 stepena.
(Beta, 27.04.2026)