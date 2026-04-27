Alarmantna mapa Evrope: Dobro pogledajte gde se Srbija na njoj nalazi, evo koliko Srba samuje, a koliko njih i dalje živi sa roditeljima

Glavni razlozi su starenje stanovništva, naročito žena, i rano osamostaljivanje mladih na severu Na jugu i jugoistoku Evrope, uključujući Srbiju, mladima porodica i dalje pruža ekonomski i emocionalni oslonac Evropa se poslednjih godina drastično menja, ne samo demografski, već i u samom načinu na koji ljudi žive.

Dok se na severu kontinenta mladi osamostaljuju u ranim dvadesetim, jug i jugoistok Evrope i dalje čuvaju tradicionalni porodični model. Najnoviji podaci otkrivaju gde se na toj mapi nalazi Srbija i da li zaista postajemo nacija samaca. Podaci "Eurostata" pokazuju da je 2024. godine u Evropskoj uniji živelo 202 miliona domaćinstava, od čega su više od 75 miliona činili samci bez dece. Ono što posebno privlači pažnju jeste neverovatan skok – broj jednočlanih