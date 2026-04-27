(Foto) Izgorelo celo selo "Nismo znali šta pre da spasimo": Vatra buknula u jednoj kući, a onda se munjevito proširila i na sve ostale! Jezive slike požara u Rumuniji

U gašenju požara učestvovalo je više desetina vatrogasaca, vojnika i ekipa hitne pomoći iz okolnih županija Požar je brzo zahvatio drvene kuće zbog jakog vetra, a varnice su prelazile sa jedne kuće na drugu Veliki požar zahvatio je skoro čitavo selo Soveja u okrugu Vranča u Rumuniji gde je oko 30 kuće potpuno uništeno, većina je izgorela do temelja, a preko 300 ljudi je evakuisano. Takođe, rumunske vlasti izdale su hitno upozorenje, "RO-Alert", za stanovnike u tom