Iran ponudio predlog za okončanje rata? Ovo su glavne tačke, oglasio se i Tramp, danas veća o tome: "Možemo ovo rešiti telefonom"

Predsednik Tramp danas planira važan sastanak o Iranu sa svojim bezbednosnim timom Iran je preko pakistanskih posrednika dostavio predlog koji prvenstveno rešava pitanje moreuza i blokade, dok bi nuklearno pitanje usledilo kasnije Iran je uputio novi predlog Sjedinjenim Američkim Državama da deblokira Ormuski moreuz i okonča rat, dok bi nuklearni pregovori bili odloženi za kasniju fazu, potvrdili su američki zvaničnici dobro obavešteni izvori. Novi iranski predlog