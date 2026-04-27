Odobreno! Stigla potvrda Ministarstva finansija, novi krug stambenih kredita za mlade! Garantna šema se uveća za 300 miliona dinara

Prvih šest godina kamatna stopa je fiksna na 1,5 odsto, a program je značajno olakšao sticanje nekretnina mladima bez stalnog zaposlenja Interesovanje za kredite se proširilo izvan Beograda, pa sada više od 56% zahteva dolazi iz drugih delova Srbije Pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović izjavio je da zahtevi građana i banaka ukazuju da je potrebno da država izdvoji još 300 miliona evra za ovu godinu za garantnu šemu namenjenu subvencionisanim kreditima za