Hezbolah optužio Izrael za kršenje primirja i odbacuje optužbe Netanjahua

Libanski pokret Hezbolah osudio je danas izjavu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da proiranski pokret ugrožava primirje svojim napadima.

Hezbolah tvrdi da zapravo Izrael krši primirje, navodi se u saopštenju tog pokreta na društvenim mrežama. Taj pokret je dodao da će na svaki izraelski napad odgovoriti. Netanjahu osudio je ranije danas akcije Hezbolaha u Libanu ocenjujući da taj pokret ugrožava primirje sa Izraelom. „Treba da se shvati da Hezbolah efikasno krši primirje“, rekao je Netanjahu u video snimku emitovanom danas na društvenim mrežama. Netanjahu je rekao da je izraelska vojska uprkos