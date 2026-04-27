Rajakovićev Toronto nakon preokreta u finišu meča došao do izjednačenja u seriji (VIDEO)

Košarkaši Toronta pobedili su na domaćem parketu ekipu Klivlenda rezultatom 93:89 u meču plej-ofa NBA lige.

Tim koji sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković je tako izjednačio na 2:2 u seriji prve runde plej-ofa istočne konferencije. Toronto je bio blizu poraza, jer je gubio osam razlike (84:76) na pet minuta do kraja meča. Imali su gosti i plus tri na 1:20 do kraja meča, ali je Toronto pre svega zahvaljujući dobroj odbrani došao do preokreta. Barns bio najbolji kod domaćih sa 20 poena, osam skokova i šest asistencija, a najefikasniji je bio Brendon Ingram sa 23