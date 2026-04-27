Šef iranske diplomatije na konsultacijama s Putinom u Rusiji

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči doputovao je danas u Sankt Peterburg, gde bi trebalo da se sastane sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i šefom diplomatije Sergejem Lavrovom, prenosi IRNA.

Aragči je po dolasku ocenio da je poseta dobra prilika za konsultacije sa ruskim zvaničnicima o aktuelnim ratnim dešavanjima, navodeći da Iran i Rusija redovno razgovaraju o regionalnim i međunarodnim pitanjima, kao i o bilateralnim odnosima. On je na svom Telegram nalogu potvrdio i sastanak sa Lavrovom. Poseta Rusiji usledila je nakon njegovih odlazaka u Pakistan i Oman, u trenutku zastoja mirovnih pregovora između Vašingtona i Teherana, navodi IRNA. Rusija i Iran