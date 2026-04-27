Šešelj posle konsultacija sa Vučićem: Izbori da budu ove godine

Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke (SRS) Aleksandar Šešelj danas je, nakon konsultacija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, izjavio da se ta stranka zalaže za vanredne parlamentarne izbore, da se održe u toku ove godine, bez preciziranja datuma. „Mi na tim izborima insistiramo iz naših razloga i interesa, ali takođe smatramo da bi bilo dobro da se sve političke razlike i konfrotacije rešavaju na parlamentarnim izborima“, rekao je Šešelj