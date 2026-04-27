Ubedljiv trijumf u derbiju: Crvena zvezda šampion Srbije devetu godinu uzastopno

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su na domaćem terenu ekipu Partizana u meču 33. kola Superlige Srbije rezultatom 3:0 (1:0).

Zvezda je kontrolisala situaciju tokom celog meča i došla do devete uzastopne titule prvaka Srbije. Crveno-beli su od samog starta krenuli ofanzivnije, a Katai je u prvih 15 minuta meča zapretio. Jednom je njegov udarac zaustavio Milošević, a drugi put ga je izblokirao Simić. Međutim, u 18. minutu nisu uspeli da se odbrane gosti, a ponovo je Katai bio akter. Drugi najbolji strelac u istoriji kluba je centrirao, a Strahinja Eraković bio precizan iz neposredne