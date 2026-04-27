(VIDEO) Mark Markez izleteo sa staze, njegov brat odneo pobedu u Herezu

Vozač Gresinija Aleks Markez pobedio je u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Španije vožene u Herezu.

Za favorita je važio njegov brat, aktuelni šampion i devetostruki prvak sveta, Mark Markez koji je startovao sa pol pozicije, ali nije završio trku, nakon što je u drugom krugu izleteo sa staze. Aleks Markez je do pobede došao sa vremenom od 40:48,861 minuta. Drugo mesto zauzeo je vozač Aprilije Marko Beceki sa 1,903 sekundom zaostatka, dok je treći bio Fabio di Đanantonio iz Pertamine sa 5,796 sekundi zaostatka. Četvrti je bio vozač Aprilije Horhe Martin, a peto i