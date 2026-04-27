Oblaci stižu sa severa! Novo oglašavanje RHMZ-a: Od sutra svežije, biće kiše, ali i mraza

Sutra (28.04.) jutro hladno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa slabim prizemnim mrazem, navodi se u prognozi RHMZ-a od 15 časova.

Tokom dana na severu umereno oblačno, a u ostalom delu zemlje pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne umereno naoblačenje sa severa će se proširiti i na ostali deo zemlje ali će se zadržati uglavnom suvo vreme dok se kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju tek ponegde na jugu i jugozapadu. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 9 °S, a najviša dnevna od 20 do 25 °S. Zatim svežije, a u petak (01.05.) ponegde i sa