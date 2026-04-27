Američka vojska napala brod umešan u trgovinu drogom, tri osobe ubijene

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Tri osobe ubijene su u napadu američkih snaga na brod u Tihom okeanu umešan u trgovinu narkoticima, saopštila je danas Komanda Južnog vojnog područja SAD (Southcom). "Zajednička operativna grupa 'Južno koplje' izvela je smrtonosni kinetički napad na brod kojim upravljaju označene terorističke organizacije.

Obaveštajne službe su potvrdile da je brod plovio poznatim rutama za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku i da je bio angažovan u operacijama trgovine drogom. Tri muškarca narko terorista su ubijena tokom ove akcije", saopštila je Komanda u objavi na društvenoj mreži Iks. Kako je navedeno, nijedan pripadnik američke vojske nije povređen. Napad se dogodio u nedelju, 26. aprila, podseća
