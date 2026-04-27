Rok za izbor predsednika privremenih institucija u Prištini ističe sutra, ili slede izbori

Rok koji je ustavni sud u Prištini odredio da skupština izabere predsednika privremenih institucija ističe sutra, a dogovora stranaka o tom pitanju za sada nema.

Prema presudi ustavnog suda, ako predsednik privremenih institucija ne bude izabran do 28. aprila, skupština se automatski raspušta, a vanredni izbori moraju biti održani u roku od 45 dana. Pokret Samoopredeljenje, koji ima najviše poslanika u skupštini, ali nedovoljno da samostalno izabere predsednika, u subotu je ponudio dvema najvećim opozicionim strankama - Demokratskoj partiji Kosova (DPK) i Demokratskom savezu Kosova (DSK) da predlože tri nestranačka