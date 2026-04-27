U prva tri meseca u Srbiji povučeno 1,4 tone prehrambenih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je danas da su inspektori Odeljenja za bezbednost hrane biljnog porekla u prva tri meseca ove godine izvršili 229 kontrola u maloprodajnim objektima, a iz prometa je povučeno ukupno 1.397 kilograma proizvoda.

Kako je precizirano, nepravilnosti su utvrđene u 43 slučaja. Zbog uočenih nepravilnosti izrečeno je 29 zabrana prometa, doneto 16 rešenja o otklanjanju nepravilnosti, podneto sedam zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i dve prijave za privredni prestup. Najčešće uočene nepravilnosti odnosile su se na nepropisno deklarisanje proizvoda, kao i na istek roka trajanja. Nepravilnosti su najčešće utvrđene kod upakovanih proizvoda, konditorskih proizvoda,