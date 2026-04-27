Nova era u Mađarskoj: SVM pred izazovom, najavljena revizija sredstava

Nakon pobede Peter Mađar nad Viktor Orban i strankom Fides, otvorena su pitanja o budućem položaju Savez vojvođanskih Mađara i njegovim odnosima sa vlastima u Mađarskoj i Srbiji.

Predsednik SVM-a Balint Pastor sastao se u Budimpešti sa Mađarom, a sastanak je, prema izjavama obe strane, bio otvoren, ali bez uobičajenih diplomatskih formulacija o srdačnosti. Mađar je tom prilikom najavio da će buduća vlada preispitati način na koji su sredstva iz Mađarske distribuirana mađarskoj zajednici u Vojvodini u prethodnoj deceniji. „Rekao sam predsedniku Saveza vojvođanskih Mađara da će vlada Tise retroaktivno od deset godina unazad preispitati