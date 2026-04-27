„Korupcija koja se ruga radnicima“: Sindikat izlazi na Slaviju 1. maja

Ujedinjeni granski sindikati (UGS) „Nezavisnost“ obeležiće Međunarodni praznik rada, u petak, 1. maja, na Trgu Slavija u Beogradu.

Kako su objasnili u svom Prvomajskom proglasu, okupljanje se organizuje na nekadašnjem Trgu Dimitrija Tucovića, borca za radnička prava i pravdu, kako bi se radnici prisetili sopstvenih vrednosti i izneli zahteve sindikata. Podsećaju da su temeljne vrednosti te radničke asocijacije solidarnost, nezavisnost, demokratija, socijalna pravda, dostojanstven rad i socijalno i ekološki održiv razvoj. Kako navode, korupcija koja se ruga svakom radniku koji pošteno zaradi