MUP upozorio na rizik od prevara nakon incidenta na platformi za zakazivanje smeštaja Booking.com

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) upozorilo je danas građane na povećan rizik od zloupotreba i prevara nakon bezbednosnog incidenta na platformi za zakazivanje smeštaja "Booking.com", u kojem je došlo do neovlašćenog pristupa određenim podacima korisnika.

Kako je navedeno u saopštenju, neovlašćena lica mogla su da pristupe podacima kao što su imena, kontakt informacije i detalji rezervacija, što može biti iskorišćeno za ciljane prevare i "fišing" napade. Prema navodima kompanije Booking.com, podaci o platnim karticama nisu direktno kompromitovani, ali upozoravaju da bi prikupljeni podaci mogli biti zloupotrebljeni u pokušajima prevare, u kojima se od korisnika naknadno traže podaci