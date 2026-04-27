Nema kvoruma za nastavak vanredne sednice za izbor predsednika Kosova

Na vanrednoj sednici kosovske skupštine za izbor predsednika Kosova koja je upravo počela nije prisutno 80 poslanika, koliko ih je neohodno da bi omogućili kvorum za nastavak sednice parlamenta. Osim poslanika vladajuće koalicije na čelu sa Samoopredelenjem i poslanika manjinskih zajednica, sednici nisu prisutni poslanici opozicionih stranaka - Demokratske partije Kosova (DPK), Demokratskog saveza Kosova (DSK), Alijanse za budućnost Kosova i Srpske liste.

Skupština u Prištini. Foto: Insajder/Stefan Goranović Pozivu za zakazivanje vanredne sednice su se nakon njegovog objavljivanja suprotstavili predstavnici opozicionih stranaka, koji su najavili da neće učestvovati na njoj. U toku je govor premijera Kosova Aljbina Kurtija o istoriji dosadašnjeg toka procedura izbora za konstituisanje skupštine, vlade i napora za izbor predsednika Kosova. Inače, sutra ističe ustavni rok za izbor novog predsednika Kosova, ali stranke