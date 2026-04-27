Povučeno skoro 1,4 tone hrane iz prodavnica u Srbiji: Šta je sve bilo sporno tokom inspekcijske kontrole?

Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je danas da su inspektori Odeljenja za bezbednost hrane biljnog porekla pri Sektoru poljoprivredne inspekcije Ministarstva u prvom kvartalu ove godine sproveli 229 službenih kontrola kod subjekata koji obavljaju delatnost prometa hrane u maloprodajnim objektima, a da su nepravilnosti utvrđene u 43 slučaja. Zbog uočenih nepravilnosti izrečeno je 29 zabrana prometa, doneto 16 rešenja o otklanjanju nepravilnosti, podneto sedam zahteva za pokretanje prekršajnog postupka,

Supermarket Foto: Srđan Ilić Iz prometa je povučeno ukupno 1.397 kilograma proizvoda, navelo je Ministarstvo. Najčešće uočene nepravilnosti odnosile su se na nepropisno deklarisanje proizvoda, kao i na istek roka trajanja. Nepravilnosti su najčešće utvrđene kod upakovanih proizvoda, konditorskih proizvoda, testenina i voćnih sokova. Kada je reč o prijavama potrošača, u istom periodu Odeljenju za bezbednost hrane dostavljena je 41 predstavka, koja je ukazivala na