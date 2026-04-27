Skupština Grada usvojila dnevni red sednice, odbornici Kreni-Promeni napustili salu

Odbornici Skupštine Grada Beograda usvojili su na današnjoj sednici dnevni red na kojem su 44 tačke, među kojima su najvažniji predlozi planova detaljne regulacije od značaja za razvoj grada, predlog izmena i dopuna Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada i Informacija o davanju na upravljanje i održavanje stajališta "Beograd Jug".

Foto: Srđan Ilić Za dnevni red glasalo je 59 odbornika, protiv je bilo četiri, a niko nije bio uzdran. Na počeku sednice konstatovano je da prisustvuje 86 odbornika. Odbronici su odlučili da će se o tačkama od 1 do 14 dnevnog reda voditi objedinjena rasprava, a odlučivaće se pojedinačno. Na dnevnom redu su Predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave za grad Beograd (II faza - 1. etapa), kao i Predlog