UGS Nezavisnost obeležava 1. maj: „Zarada da garantuje da radnik ne živi u siromaštvu“

Ujedinjeni granski sindikati (UGS) "Nezavisnost" najavili su danas da će njihovo članstvo u petak, 1. maja, u Beogradu obeležiti Međunarodni praznik rada okupljanjem na Trgu Slavija.

U Prvomajskom proglasu UGS "Nezavisnosti" navedeno je da se okupljanje organizuje na nekadašnjem Trgu Dimitrija Tucovića, borca za radnička prava i pravdu, kako bi se radnici prisetili sopstvenih vrednosti i izneli zahteve sindikata. Iz UGS "Nezavisnost" su podsetili da su temeljne vrednosti te radničke asocijacije solidarnost, nezavisnost, demokratija, socijalna pravda, dostojanstven rad i socijalno i ekološki održiv razvoj. U