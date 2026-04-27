Usvojene izmene dizajna i bezbednosnih elemenata pasoša Srbije

Usvojene su izmene Pravilnika o obrascima pasoša koje predviđaju promene dizajna pasoša, čije će korice umesto bordo biti „burgundi crvene“ boje, a predviđeno je i unapređenje bezbednosnih elemenata ovog dokumenta, objavljeno je u Službenom glasniku.

Izmene pravilnika koje je donelo Ministarstvo unutrašnjih poslova odnose se na diplomatske, službene i pasoše građana, međutim važeći pasoši neće morati da se menjaju dok ne isteknu. Prema ilustraciji priloženoj u Službenom glasniku, dizajn grba na prednjim koricama biće prilagođen tako da odgovara zvaničnom malom grbu Srbije. Ispisi „Pasoš" i „Republika Srbija" na koricama biće na srpskom i engleskom jeziku, dok će ispisi na