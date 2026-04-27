Završena sednica Grada Beograda: Nakon višečasovne polemike o kapitalnim projektima, usvojene 44 tačke dnevnog reda
Insajder pre 11 minuta | Tanjug
Skupština Grada Beograda završila je današnju sednicu na kojoj su usvojene 44 tačke dnevnog reda među kojima više planova detaljne regulacije delove opština Zvezdara, Palilula, Surčin, Zemun, Novi Beograd, Čukarica i Savski venac.
Sednica skupštine grada Beograda, ilustracija. FOTO: Srđan Ilić/Insajder Usvojeni su i planovi detaljne regulacije od značaja za razvoj grada, izmene Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada i Informacija o davanju na upravljanje i održavanje stajališta "Beograd Jug". Odbornici su usvojili i izmene plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - Grad Beograd i plan detaljne regulacije tunelske veze Savske