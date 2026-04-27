"Dečko iz Golfa mi ne izlazi iz glave, mučno je bilo gledati..." Očevici koji su prvi zatekli "ford" smrti kod Rume - krenuli za Sloveniju, pa skončali tragično

Četvoro ljudi je poginulo danas u stravičnoj nesreći na auto-putu Šabac — Ruma, dok se jednom mladiću bore za život.

Kako smo pisali, nesreća se dogodila kada su se sudarili "ford", koji se kretao u suprotnom smeru i "golf" u kojem su se nalazile četiri osobe — muškarac iz Beograda, koji se nalazio za volanom "forda", vozio je u suprotnom smeru na auto-putu brzinom od 130 kilometara na čas. Prema prvim informacijama, u "golfu" su bile četiri osobe iz Rume, i kako se sumnja, krenuli su u Sloveniju kada je došlo do tragedije. Očevici o tragediji - Zadesio sam se među prvima na