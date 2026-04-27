Ko stoji na putu Zvezdi do Lige šampiona? Marko Nikolić je ozbiljna mina! Ali, nije i jedina...

Fudbaleri Crvene zvezde dominaciju u srpskom fudbalu potvrdili su osvajanjem 37. titule prvaka u 170. večitom derbiju protiv Partizana (3:0) u nedelju na Marakani.

Čelnici crveno-belih u izjavama posle utakmice jasno su predočili da će sve resurse iskoristiti da pojačaju ekipu i spreme je za kvalifikacije za Ligu šampiona. A, to je ono što najviše interesuje navijače Crvene zvezde. Do pre nedelju dana, među simpatizerima najtrofejnijeg srpskog kluba tinjala je nada da bi do elitnog takmičenja UEFA Zvezda mogla direktno, kao prvak sa najboljim koeficijentom. Međutim, u Ukrajini su se desili neki čudni rezultati, pa je izvesno