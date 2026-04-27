Netanjahu tvrdi da Hezbolah ugrožava primirje u Libanu: Izraelski premijer poručio da će učiniti sve što je neophodno da se uspostavi bezbednost njegove zemlje

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je danas akcije Hezbolaha u Libanu ocenjujući da taj pokret, kojeg podržava Iran, ugrožava primirje sa Izraelom. - Treba da se shvati da Hezbolah efikasno krši primirje - rekao je Netanjahu u video snimku emitovanom danas na društvenim mrežama.

Izraelski premijer je dodao da će učiniti sve što je neophodno da se uspostavi bezbednost njegove zemlje. Netanjahu je rekao da je izraelska vojska uprkos primirju aktivna na jugu Libana protiv Hezbolaha i da su operacije vojske deo sporazuma postignutih sa Sjedinjenim Američkim Državama i Libanom. Netanjahu je rekao da je 46 boraca Hezbolaha ubijeno poslednjih nedelja i dodao da će vojne akcije biti nastavljene. Izraelski mediji su u subotu preneli da Hezbolah