Potpuna dominacija! Aleks Markes pobednik trke Moto GP šampionata za Veliku nagradu Španije

Drugo mesto zauzeo je vozač Aprilije Marko Beceki sa 1,903 sekundom zaostatka, dok je treći bio Fabio di Đanantonio iz Pertamine sa 5,796 sekundi zaostatka.

Četvrti je bio vozač Aprilije Horhe Martin, a peto i šesto mesto su zauzeli vozači Trekhausa Aji Ogura i Raul Fernandes. Aktuelni svetski šampion Mark Markes, koji je startovao sa pol pozicije, nije završio trku, nakon što je u drugom krugu izleteo sa staze. Prvi u generalnom plasmanu vozača je Beceki sa 101, 11 više od drugoplasiranog Martina. Takmičenje u Moto GP šampionatu nastavlja se za tri nedelje u Barseloni.
