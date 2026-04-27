Vembanjama otkrio tajnu uspeha Sparsa: Nema ljubomore - to je naša najveća snaga!

San Antonio su na korak od plasmana u naredno kolo doigravanja vodili Dearon Foks sa 28 poena i Viktor Vembanjama, koji se vratio na teren posle potresa mozga, sa 27 poena, 11 skokova i sedam blokada.

Posle meča Vembanjama je otkrio u čemu je tajna uspeha Sparsa ove sezone. "Kod nas nema bespotrebne drame. Najbolji smo kada radimo nevidljive stvari koje koriste drugima. Nema ljubomore, nikoga ne zanima ko je u startnoj postavi. To je naša najveća snaga", rekao je Vembanjama. Osvrnuo se i na potres mozga koji je doživeo u drugoj utakmici. "Nije to bio naročito strašan trenutak, mislim da je sve vreme bilo pod kontrolom. Bio je to veoma čudan osećaj, bez ulaženja