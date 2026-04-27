Avdija hteo frku kad je video da gubi od Vembanjame: Haos na kraju meča u NBA plejofu

Nakon što je Toronto uspeo da izjednači na 2:2 u svojoj plejof seriji to je pošlo za rukom i ekipi San Antonija.

Sa Viktorom Vembanjamom ponovo u timu košarkaši iz Teksasa su se vratili iz ogromnog minusa na poluvremenu i pobedili su 114:93. Nakon prvog dela igre i strašne druge četvrtine za Portand bilo je 19 razlike 58:39, ali je San Antonio treću četvrtinu rešio u svoju korist 33:16. I u četvrtoj je tim iz Teksasa bio bolji rival i tako je došao do poravnanja. Naredni meč igra se 29. aprila, a za San Antonio je od pobede mnogo bitnije što se Viktor Vembanjama vratio posle