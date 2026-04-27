"Čovek vozi u kontra-smeru 130, pazite se!": Jezivo upozorenje vozačima pre nesreće kod Rume u kojoj je poginulo troje

Nekoliko minuta pre nego što je u stravičnom sudaru koji se danas oko 13 sati na auto-putu Šabac - Ruma, kod petlje u Hrtkovcima, u direktnom sudaru poginulo najmanje troje ljudi, na jednoj grupi na Vajberu stigla je jeziva poruka. "Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! "Ford" tamno-sive boje", napisao je član te grupe u 12.57 sati. Samo sedam minuta kasnije, stigla je poruka: "Zaustavlje n saobraćaj na auto-putu Šabac - Ruma,