Lekari se bore za život mladiću koji je jedini preživeo sudar na auto-putu: Stradali iz "golfa" krenuli u Sloveniju

Mladić (22) koji je jedini preživeo tešku saobraćajnu nesreću koja se danas dogodila oko 13 časova na auto-putu Šabac - Ruma kod Hrtkovca kada je vozač "forda" vozio u kontrasmeru i sudario se direktno sa crnim "golfom", se nalazi u teškom stanju i lekari mu se bore za život, saznaje "Blic".

Prema informacijama pomenutog lista, svi putnici iz "golfa" su iz Rume i krenuli su danas u Sloveniju. Vozač "forda", koji je ušao u kontrasmer na auto-putu, je poreklom iz Beograda i on je stradao na licu mesta. Vozio je brzinom od 130 kilometara na čas nakon ulaska u kontrasmer na auto-putu. Mladić koji je jedini preživeo je prebačen iz Šapca u Urgentni centar u Beogradu. Lekari mu se bore za život zbog teških povreda koje je zadobio. Da podsetimo, stravična