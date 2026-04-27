Novi snimak sa auto-puta kod Rume gde su stradale 4 osobe: vozila uništena, povređeni mladić u teškom stanju

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila oko 13 časova na auto-putu Šabac - Ruma kod Hrtkovca poginule su četiri osobe, a mladić (22) koji je povređen je u teškom stanju i hitno je prevezen u Urgentni centar u Beogradu.

Na "Instagramu" je novinar crne hronike Mladen Mijatović objavio novi snimak sa mesta nesreće - izbliza je snimljen "ford" koji je jurio kontrasmerom i koji se zakucao u crni "golf" u kom je bilo više osoba, a poginule su tri osobe iz tog vozila. "Ford" je ušao u kontrasmer i jurio je brzinom od 130 kilometara na čas. U jednom trenutku se direktno sudario sa "golfom" - oba vozila su u potpunosti uništena, saobraćaj je bio obustavljen satima zbog uviđaja. Da