Vremenska prognoza za 27. april: Pretežno sunčano, uz prolaznu umerenu oblačnost

Prema vremenskoj prognozi, jutro će biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem.U toku dana pretežno sunčano uz prolaznu umerenu oblačnost, ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče u ostalim predelima.

Vetar slab i umeren, uglavnom istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 7 °S, a najviša dnevna od 19 do 24 °S. U utorak (28.04.) pretežno sunčano, posle podne i uveče postepeno umereno naoblačenje, a na jugozapadu i jugu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak, navodi se na sajtu RHMZ-a. U sredu (29.04.) umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, a od četvrtka do kraja sedmice (30.04. - 03.05) promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih