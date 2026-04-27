Amerika napala još jedan brod za koji sumnja da prevozi drogu, poginule tri osobe

Tri osobe su poginule u američkom napadu na brod za koji se sumnjalo da je prevozio drogu u Tihom okeanu, objavila je Južna komanda SAD na društvenim mrežama.

U videu na mreži Iks prikazan je brod koji je brzo plovio kada je eksplozija izazvala požar. Vojska je ciljala, kako se dodaje, osumnjičene trgovce drogom duž poznatih ruta krijumčarenja. Kampanja Trampove administracije, usmerena na brodove za navodnu trgovinu drogom u latinoameričkim vodama, traje od septembra. U tim akcijama je poginulo najmanje 186 ljudi. Vojska nije pružila dokaze da je bilo koji od brodova zaista prevozio drogu.