Iran predložio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza - uz odlaganje pregovora oko nuklearnog programa

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Iran predložio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza - uz odlaganje pregovora oko nuklearnog programa

Iran je ponudio Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza uz odlaganje pregovora o nuklearnom programu, s ciljem prevazilaženja zastoja u pregovorima i unutrašnjih neslaganja u iranskom rukovodstvu, objavio je danas američki portal Aksios.

Prema navodima tog portala, predlog je dostavljen Vašingtonu preko pakistanskih posrednika i fokusiran je na rešavanje krize u Ormuskom moreuzu i američke pomorske blokade, dok bi se nuklearni pregovori vodili u kasnijoj fazi. Kriza u pregovorima dodatno je produbljena tokom vikenda, nakon posete iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija Pakistanu, koja nije donela napredak, a američki predsednik Donald Tramp otkazao je planirani sastanak svojih izaslanika
