Kralj Čarls i kraljica Kamila doputovali u Vašington: Prva poseta britanskog monarha SAD od 2007.

Britanski kralj Čarls i kraljica Kamila doputovali su danas u Vašington i to je prva poseta britanskog monarha Sjedinjenim Američkim Država otkako je kraljica Elizabeta bila u Americi 2007. godine.

U vojnoj bazi Endruz u Merilendu Čarlsa i Kamilu su na crvenom tepihu dočekali britanski ambasador u Americi Kristijan Tarner i šefica protokola Bele kuće Monikia Krouli, nakon čega je vojni orkestar izveo nacionalne himne dve države. Kraljevski par će sa aedoroma otići u Vašington, gde će ih u Beloj kući dočekati predsednik Donald Tramp sa suprugom Melanijom, a tokom četvorodnevne posete u čast 250. godišnjice nezavisnosti Amerike kralj i kraljica će putovati u