Burna sednica Skupštine Beograda: Usvojene izmene vezane za GSP

Sednica Skupštine Grada Beograda počela je u 10 časova, a predložen je dnevni red od 44 tačke, među kojima su su predlozi planova detaljne regulacije od značaja za razvoj grada, predlog izmena i dopuna Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada i Informacija o davanju na upravljanje i održavanje stajališta "Beograd Jug".

Sednici prisustvuje 86 odbornika, a ispred zgrade je u toku protest radnika GSP-a. Među 44 tačke dnevnog reda, pred odbornicima Skupštine Grada Beograda su Predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave za grad Beograd (II faza - 1. etapa), kao i predlozi planova detasljne regulacije od značaja za razvoj grada. Između ostalog, na dnevnom redu su Predlog plana detaljne regulacije tunelske veze Savske i