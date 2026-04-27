Danas sednica Skupštine Kosova o izboru predsednika, sutra ističe rok

Skupština Kosova saopštila je da će vanredna plenarna sednica, kako je navedeno, "za raspravu o izboru predsednika Kosova" biti održana danas u 17 časova.

Sutra, u utorak, ističe ustavni rok za izbor novog predsednika, dok političke stranke nisu pronašle konsenzus oko imena koje bi obezbedilo učešće najmanje 80 poslanika u procesu glasanja za predsednika. Pokret Samoopredeljenje ponudio je dvema glavnim opozicionim subjektima Demokratskoj partiji Kosova (DPK) i Demokratskom savezu Kosova (DSK) da predlože tri kandidata za predsednika i obećao da će obezbediti potpise za formalizaciju kandidatura, kao i da će glasati