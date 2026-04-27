„Kada su rekli ‘lezite dole’, znao sam da je ozbiljno“: Tramp u prvom intervjuu otkrio dramatične trenutke tokom napada
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je pucnjava tokom večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće bila „veoma ozbiljan incident“, uz ocenu da je reč o još jednom pokušaju atentata na njega. U intervjuu za emisiju „60 minuta“, Tramp je rekao da je sve počelo iznenada, tokom opuštenog trenutka u sali.
„Čuli smo jak prasak. Nadao sam se da je u pitanju poslužavnik koji je pao, ali brzo smo shvatili da nije“, rekao je predsednik, opisujući trenutak kada je pucnjava izbila u sali punoj političara, novinara i visokih zvaničnika. Prema njegovim rečima, agenti Tajne službe reagovali su u roku od nekoliko sekundi, evakuišući njega i prisutne. „Tražili su da legnem na pod. Poslušao sam. Prva dama takođe. Bili su izuzetno profesionalni“, naveo je Tramp. Predsednik je