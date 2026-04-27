Napadač sa Trampove večere danas pred sudom: Očekuje se optužnica

Muškarac osumnjičen za pucnjavu na subotnjoj Večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu danas bi trebalo da se pojavi pred sudom. Američki mediji identifikovali su ga kao 31-godišnjeg Kola Tomasa Alena iz kalifornijskog grada Torrensa.

Američki državni tužilac Tod Blanš izjavio je da preliminarni nalazi ukazuju na to da je osumnjičeni ciljao članove Trampove administracije, kao i da je i sam predsednik Donald Tramp bio „verovatna meta“. Očekuje se da će Alen danas biti zvanično optužen za napad na saveznog zvaničnika i korišćenje vatrenog oružja tokom izvršenja nasilnog zločina, a Blanš je najavio da će uslediti i dodatne savezne optužnice. Policija je u nedelju za CBS News, američkog partnera