Šapić: Privatnici Grad koštaju manje nego GSP koji sve više subvencionišemo

Beograd živi svoj istorijski momenat i privilegovan sam što sam u ovom trenutku gradonačelnik, rekao je Aleksandar Šapić gostujući na RTS-u. Očekuje da će prestonica za tri godine imati "mali metro", a novi most preko Save već sledeće godine. Objasnio je i da linije gradskog prevoza nisu privatizovane već date na 10 godina, jer su privatnici jeftini nego GSP.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić kaže da je politika jedna vrsta zanata i da, kao i svaki zanat, treba vremena da se on savlada. “Lokalna politika je meni od prvog dana bila najveći izazov i imao sam osećaj da tako najbrže mogu da implementiram neke stvari, umeo sam da izrazim i nacionalne stavove, ali nikad nisam odlazio od lokalne politike“, rekao je Šapić gostujući u emisiji “Oko“ na RTS-u. Smatra da Beograd živi svoj istorijski momenat i da je