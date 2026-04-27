Blanš: Balska dvorana Bele kuće važna za Trampovu bezbednost

Istočno krilo Bele kuće, izgrađeno 1902. godine, srušeno je u oktobru kako bi se napravilo mesto za balsku salu vrednu više miliona dolara

VAŠINGTON – Izgradnja balske dvorane u Beloj kući treba da se nastavi zato što je od „presudne važnosti” po bezbednost, izjavio je danas vršilac dužnosti američkog državnog tužioca Tod Blanš. Prema njegovim rečima, balska sala Bele kuće je „od krucijalne važnosti” za bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa, njegove porodice, kabineta i osoblja, prenosi AP. Prošle sedmice američki apelacioni sud odlučio je da dozvoli nastavak izgradnje podzemnih i nadzemnih