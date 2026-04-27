Fudbaleri Kaljarija savladali Atalantu

KALjARI – Fudbaleri Kaljarija pobedili su večeras na svom terenu ekipu Atalante rezultatom 3:2 (2:2) u utakmici 34. kola italijanske Serije A. Dva gola za Kaljari postigao je Pol Mendi u 1. i 8. minutu, dok se jednom u listu strelaca upisao Đenaro Boreli u 47. Oba gola za Atalantu dao je Đanluka Skamaka u 40. i 45. minutu. Srpski fudbaler Lazar Samardžić počeo je meč na klupi za rezerve u timu iz Bergama, a u igru je ušao u 77. minutu. Fudbaleri Atalante se nalaze