Iran nudi Americi otvaranje Ormuskog moreuza u zamenu za kraj rata i blokada
Ponudu su Amerikancima preneli pakistanski diplomati
Iran je ponudio da okonča kontrolu nad Ormuskim moreuzom u zamenu za ukidanje američke blokade i okončanje rata, sugerišući da se razgovori o širem pitanju njegovog nuklearnog programa održe u kasnijoj fazi, saopštila su danas dva regionalna zvaničnika. Ponudu su Amerikancima preneli pakistanski diplomati. Malo je verovatno da će američki predsednik Donald Tramp prihvatiti takav predlog, koji bi ostavio nerešenim neslaganja koja su dovela do rata 28. februara