Konflikt SAD i Irana na Konferenciji UN o neširenju nuklearnog oružja

Predstavnik Irana izabran potpredsednika konferencije

Američki i iranski zvaničnici došli su danas u konflikt na otvaranju Konferencije o proceni Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, a sporno pitanje je bio izbor predstavnika Irana za jednog od 34 potpredsednika konferencije, prenela je Al Džazira. Iran je kandidat za to mesto ispred Pokreta nesvrstanih koji ima 121 članicu, mahom zemlje u razvoju, navela je katarska televizija. Konferencija, koja traje četiri nedelje, je skup koji se održava svakih pet godina kako